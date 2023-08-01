نشرة أخبار المساء 1/8/2023

مصرف الاحتياط يبقي معدل الفائدة على حاله للشهر الثاني على التوالي. توجيه مئات الاتهامات بالاعتداء على أطفال لعامل سابق في مراكز رعاية الاطفال في سيدني و بريزبان. اتفاق على وقف اطلاق النار في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان بعد اشتباكات أسفرت عن سقوط أحد عشر قتيلا و عشرات الجرحى. مسيّرات تستهدف موسكو وإغلاق مطار فنوكوفو بالعاصمة الروسية صباح اليوم و ستة قتلى في قصف صاروخي روسي استهدف مسقط رأس الرئيس الاوكراني. بوركينا فاسو و مالي تؤكدان ان أي تدخل عسكري في النيجر سيكون بمثابة اعلان حرب ضدهما.
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