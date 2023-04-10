نشرة أخبار المساء 10/04/2023

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نشرة الأخبار

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ناشط أبوريجيني بارز يؤيد دعوة حزب الاحرار لانشاء هيئات محلية و اقليمية للسكان الاصليين بدلا عن مقترح الصوت الحكومي. غرب استراليا تستعد لوصول اعصار استوائي الخميس المقبل. وزارة الخارجية تدعو المواطنين الاستراليين في اسرائيل والأراضي الفلسطينية ولبنان لتوخي الحذر بسبب ارتفاع منسوب العنف. محادثات بين السعودية و الحوثيين في صنعاء بوساطة عمانية بشأن عملية السلام. البحرية الصينية تجري اليوم مناورات بالذخيرة الحية تحاكي عملية تطويق تامة لتايوان.

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