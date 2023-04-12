نشرة أخبار المساء 12/04/2023

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نائب وزير الخارجية الصيني يجري محادثات اليوم في كانبيرا على خلفية الآمال برفع العقوبات الصينية عن صادرات استرالية. الاعصار ايلسا يزداد قوة في طريقه نحو سواحل غرب استراليا. قتيلان فلسطينيان برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، و اسرائيل تمنع دخول اليهود و السياح من دخول باحات المسجد الاقصى حتى نهاية رمضان. اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي اضافة الى مصر و الاردن و العراق الجمعة لبحث موضوع عودة سوريا الى جامعة الدول العربية. أسلحة استرالية و دنماركية و كندية جديدة لاوكرانيا. الامم المتحدة تجدد انتقاد قرار حركة الطالبان بمنع النساء من العمل معها.

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