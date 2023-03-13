نشرة أخبار المساء 13/03/2023

المعارضة ترحب بالانباء المتعلقة بشراء استراليا لغواصات أميركية تعمل بالدفع النووي من طراز فيرجينيا. مخاوف من انتقال عدوى افلاس مصرفين أميركيين الى النظام المالي الدولي. مصادر أمنية عراقية تقدر عدد عناصر داعش في العراق بما يصل الى خمسمئة مقاتل. السلطات الايطالية تعلن فقدان أثر حوالي ثلاثين مهاجرا اثر غرق مركبهم أمس قبالة السواحل الليبية. كييف تقول ان الجيش الاوكراني يسعى الى كسب الوقت في باخموت في مواجهة التقدم الروسي. كوريا الشمالية تعلن اطلاق صاروخي كروز من غواصة أمس قبل ساعات من انطلاق مناورات عسكرية أميركية - كورية جنوبية واسعة النطاق.
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