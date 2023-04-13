نشرة أخبار المساء 13/04/2023

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نشرة الأخبار

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ايلسا تصبح اعصارا من الدرجة الخامسة قبل وصولها قريبا الى سواحل غرب استراليا. زعيم المعارضة الفيدرالية ينتقد تعاطي الحكومة مع مشكلة تفشي الجريمة في أليس سبرينغز. معدل البطالة يبقى على حاله أي على ثلاثة فاصل خمسة بالمئة الشهر الماضي. الجيش السوداني يحذر من تحركات لقوات الدعم السريع في الخرطوم و مدن اخرى. انتشال جثث عشرة مهاجرين اثر غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية. عشرات القتلى و آلاف الالمهجرين بسبب اشتباكات قبلية في دارفور. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا صباح اليوم فوق بحر اليابان. حركة الطالبان تعتبر قرار منع النساء الافغانيات من العمل مع الامم المتحدة شأنا داخليا.

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