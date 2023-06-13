نشرة أخبار المساء 13/06/2023

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القضاء يفرج عن سائق حافلة الهانتر بكفالة فيما سكان المناطق القريبة من الحادث يحاولون الخروج من تأثير الصدمة. حزب الخضر يعتبر تنازلات الحكومة بشأن مشروع الإسكان غير كافية. الرئيس الكيني يتعهد بترتيب لقاء بين البرهان ودقلو خلال الأسابيع القليلة المقبلة لإنهاء الأزمة السودانية. بلينكن يعرب عن أمله في نجاح الهجوم الأوكراني المضاد لإرغام بوتين على التفاوض. ترامب يواصل التحدي عشية مثوله أمام المحكمة بقضية الوثائق السرية. سجال علني بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وسلفه بوريس جونسون على خلفية قائمة أشخاص رشحهم الاخير للترقية.

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