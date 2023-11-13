نشرة أخبار المساء 13/11/2023

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أوضاع كارثية في مستشفيات غزة، ونتانياهو يتحدث عن احتمال التوصل الى اتفاق للإفراج عن رهائن. رشقة صاروخية من جنوب لبنان على شمال إسرائيل، وقصف قاعدة أميركية في شرق سوريا ردا على غارات ضد مواقع لجماعات مرتبطة بإيران. الحكومة الفيدرالية تفرج عن ثمانين من طالبي اللجوء المحتجزين لفترات غير محددة بعد قرار للمحكمة العليا الاسبوع الماضي قضى بعدم قانونية الاحتجاز. الحكومة الفيدرالية توافق على تطبيق كافة توصيات لجنة التحقيق الملكية في نظام استرداد الديون الإلكتروني المعروف باسم روبو ديت.

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