نشرة أخبار المساء 14/03/2023

غواصات أميركية بدفع نووي بقيمة ثلاثمئة و ثمانية و ستين مليار دولار لاستراليا في أكبر استثمار عسكري ضد الصين. بعد افلاس ثلاثة مصارف أميركية في أقل من اسبوع، بايدن يؤكد انه سيفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على متانة النظام المالي. بعد السعودية، ايران تسعى لاستئناف علاقاتها مع البحرين. الحكومة العراقية ترفع مشروع موازنة لثلاث سنوات الى البرلمان بنفقات تصل الى مئة و خمسين مليار دولار. معارك عنيفة للسيطرة على وسط مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، و كييف تنتقد شروط موسكو لتجديد اتفاقية تصدير الحبوب.
يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.