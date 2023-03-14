نشرة أخبار المساء 14/03/2023

World - Arabic.jpg

نشرة الأخبار

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

غواصات أميركية بدفع نووي بقيمة ثلاثمئة و ثمانية و ستين مليار دولار لاستراليا في أكبر استثمار عسكري ضد الصين. بعد افلاس ثلاثة مصارف أميركية في أقل من اسبوع، بايدن يؤكد انه سيفعل كل ما هو ضروري للحفاظ على متانة النظام المالي. بعد السعودية، ايران تسعى لاستئناف علاقاتها مع البحرين. الحكومة العراقية ترفع مشروع موازنة لثلاث سنوات الى البرلمان بنفقات تصل الى مئة و خمسين مليار دولار. معارك عنيفة للسيطرة على وسط مدينة باخموت في شرق أوكرانيا، و كييف تنتقد شروط موسكو لتجديد اتفاقية تصدير الحبوب.

يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.

لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على
هذا الرابط.


هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى
بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.



شارك

اخترنا لك

06:21
nabiha1.jpg

'أعمل 15 ساعة في اليوم': قصة صاحبة أقدم مطعم لبناني في ريف نيو ساوث ويلز

Centrelink

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

14:21
SBS

تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة

Daily News Roundup (1).jpg

مقتل رجل رمياً بالرصاص أمام أعين طفله في جنوب غرب سيدني

13:46
Australian Passport

الحقوق التي تكفلها الجنسية الأسترالية: هل يتمتع المواطن الاسترالي بالحقوق ذاتها خارج الأراضي الأسترالية؟

09:38
Joly Family in Airport.jpg

'زوجي مات قهراً': مأساة عائلة عراقية هربت من داعش فوجدت الملاذ أخيرًا في ملبورن

07:04
Young man walking in arid desert landscape with photography backpack on an adventure in outback Australia

طرق ذكية وعملية للعثور على من ضل طريقه أثناء رحلة في برية أو أحراش أستراليا

11:38
Nidal Al Talli with Borwina Marji 3.jpg

من محام متمرس إلى صاحب محل دجاج بنكهة سورية: تعرفوا على سر صانع 'البروستد' في ملبورن

Latest podcast episodes

CHINA IRAN SAUDI ARABIA DIPLOMACY

هل يعتبر نجاح الصين في تطبيع العلاقات بين السعودية وإيران خسارة لأمريكا في الشرق الأوسط؟

thumbnail_Image.jpg

برنامج لتدريب المرأة من خلفيات متنوعة لتُصبح قيادية في المجتمع

r7.jpg

نخبة من النجوم المصريين في أستراليا بهدف إنساني

Biden Australia Submarines

عسكري سابق: صفقة الغواصات مهمة لأستراليا رغم التكلفة العالية