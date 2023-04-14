نشرة أخبار المساء 14/04/2023

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نشرة الأخبار

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غرب استراليا تتجاوز الاسوأ بعد عبور الاعصار ايلسا فيها دون التسبب بخسائر جسيمة. المعارضة الفيدرالية تتهم الحكومة بالفشل في ادارة قطاع رعاية المسنين و تصف الوضع فيه بالازمة. رئيس الوزراء القطري يعلن موقف الدوحة الرافض لتطبيع العلاقات مع دمشق قبل التوصل الى حل سياسي للازمة السورية. اسرائيل تغلق مجالها الجوي على حدود لبنان و سوريا و غزة حتى الاحد المقبل تحسبا ليوم القدس العالمي الذي يصادف اليوم. السلطات الاميركية توقف مشتبها به في قضية تسريب الوثائق السرية. الاتحاد الاوروبي يفرض عقوبات على مجموعة فاغنر الروسية بسبب أنشطتها في أوكرانيا.

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