نشرة أخبار المساء 14/11/2023

الأمم المتحدة تحذر من ان نقص الوقود سيوقف العمليات الانسانية في غزة خلال ثمان وأربعين ساعة، وبايدن يدعو اسرائيل لحماية المستشفيات، الجيش الاسرائيلي يتحدث عن مؤشرات لاحتجاز حماس رهائن في مستشفى الرنتيسي للاطفال في غزة وحماس تتهم اسرائيل بالمماطلة في مفاوضات Yطلاق الرهائن، تصعيد متواصل في القصف المتبادل على الحدود الاسرائيلية - اللبنانية. استئناف العمل في أربع موانئ أسترالية رئيسية بعد تعرضها لهجوم سيبراني نهاية الاسبوع الماضي. رغم معارضة جماعات مدافعة عن البيئة، مجلس النواب الفيدرالي يقر مشروع قانون يسمح بتخزين الكاربون ديوكسايد تحت سطح البحر.
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