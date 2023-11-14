نشرة أخبار المساء 14/11/2023

نشرة أخبار المساء

أخبار المساء

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الأمم المتحدة تحذر من ان نقص الوقود سيوقف العمليات الانسانية في غزة خلال ثمان وأربعين ساعة، وبايدن يدعو اسرائيل لحماية المستشفيات، الجيش الاسرائيلي يتحدث عن مؤشرات لاحتجاز حماس رهائن في مستشفى الرنتيسي للاطفال في غزة وحماس تتهم اسرائيل بالمماطلة في مفاوضات Yطلاق الرهائن، تصعيد متواصل في القصف المتبادل على الحدود الاسرائيلية - اللبنانية. استئناف العمل في أربع موانئ أسترالية رئيسية بعد تعرضها لهجوم سيبراني نهاية الاسبوع الماضي. رغم معارضة جماعات مدافعة عن البيئة، مجلس النواب الفيدرالي يقر مشروع قانون يسمح بتخزين الكاربون ديوكسايد تحت سطح البحر.

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