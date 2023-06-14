نشرة أخبار المساء 14/06/2023

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نشرة الأخبار

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المعارضة الفيدرالية تؤكد انها ستستمر في محاسبة وزراء أساسيين في الحكومة بشأن قضية بريتني هيغنز. الحكومة تتقدم بمشروع قانون أمام البرلمان يحظر عرض و بيع الشعارات النازية و علم تنظيم داعش. ترامب يدفع ببراءته في قضية الوثائق السرية و يعتبر محاكمته محاولة جديدة لسرقة و تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة.منظمة العفو الدولية تقول ان جرائم حرب محتملة قد تكون ارتكبت خلال التصعيد الاخير بين اسرائيل و قطاع غزة. قصف جوي اسرائيلي على محيط دمشق فجر اليوم يؤدي الى اصابة جندي سوري بجراح و وقوع خسائر مادية. بوتين يؤكد ان القوات الاوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في هجومها المضاد، و واشنطن تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا بقيمة أكثر من ثلاثمئة مليون دولار. ثلاثة قتلى من بينهم طالبان جامعيان في سلسلة هجمات في مدينة نوتينغهام البريطانية و الشرطة تعتقل مشتبها به، و قتيل و جرحى في اطلاق نار في ميدان رماية تابع للجيش الياباني.

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