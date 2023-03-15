نشرة أخبار المساء 15/03/2023

رئيس الوزراء الاسبق بول كيتينغ يعتبر قرار حكومة ألبانيزي بشراء غواصات تعمل بالدفع النووي الاسوأ لحكومة عمالية منذ الحرب العالمية الثانية. ارتفاع متوقع في أسعار الطاقة بنسبة تفوق العشرين بالمئة في عدد من الولايات اعتبارا من بداية تموز - يوليو المقبل. واشنطن تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على حادثة اسقاط طائرة مسيرة أميركية فوق البحر الاسود. سعر صرف العملة اللبنانية يتخطى المئة ألف ليرة مقابل الدولار. بايدن يلتقي بناجين من عملية اطلاق نار جماعية و يحض الكونغرس على تشديد الضوابط على الاسلحة النارية. الصين تستأنف اليوم إصدار تأشيرات دخول بعد قيود استمرت ثلاث سنوات بسبب فيروس كورونا.
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