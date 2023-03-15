نشرة أخبار المساء 15/03/2023

World - Arabic.jpg

نشرة الأخبار

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

رئيس الوزراء الاسبق بول كيتينغ يعتبر قرار حكومة ألبانيزي بشراء غواصات تعمل بالدفع النووي الاسوأ لحكومة عمالية منذ الحرب العالمية الثانية. ارتفاع متوقع في أسعار الطاقة بنسبة تفوق العشرين بالمئة في عدد من الولايات اعتبارا من بداية تموز - يوليو المقبل. واشنطن تستدعي السفير الروسي للاحتجاج على حادثة اسقاط طائرة مسيرة أميركية فوق البحر الاسود. سعر صرف العملة اللبنانية يتخطى المئة ألف ليرة مقابل الدولار. بايدن يلتقي بناجين من عملية اطلاق نار جماعية و يحض الكونغرس على تشديد الضوابط على الاسلحة النارية. الصين تستأنف اليوم إصدار تأشيرات دخول بعد قيود استمرت ثلاث سنوات بسبب فيروس كورونا.

يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.


لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على
هذا الرابط.




هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى
بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.
شارك

اخترنا لك

06:21
nabiha1.jpg

'أعمل 15 ساعة في اليوم': قصة صاحبة أقدم مطعم لبناني في ريف نيو ساوث ويلز

Centrelink

زيادة جديدة على مدفوعات سنترلينك مطلع الشهر المقبل

14:21
SBS

تأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600: تفاصيل الكفالة وشروط الحصول على التأشيرة

Daily News Roundup (1).jpg

مقتل رجل رمياً بالرصاص أمام أعين طفله في جنوب غرب سيدني

13:46
Australian Passport

الحقوق التي تكفلها الجنسية الأسترالية: هل يتمتع المواطن الاسترالي بالحقوق ذاتها خارج الأراضي الأسترالية؟

09:38
Joly Family in Airport.jpg

'زوجي مات قهراً': مأساة عائلة عراقية هربت من داعش فوجدت الملاذ أخيرًا في ملبورن

13:31
Medicare healthcare cards in Sydney, Wednesday, Jan. 21, 2015. The Federal government has indicated there could be further changes to planned Medicare reforms after dumping a controversial GP rebate. (AAP Image/Joel Carrett)

أخصائي جراحة عامة: 'النظام الصحي في أستراليا كان يمشي بعكاز وانهار تماماً الآن'

11:38
Nidal Al Talli with Borwina Marji 3.jpg

من محام متمرس إلى صاحب محل دجاج بنكهة سورية: تعرفوا على سر صانع 'البروستد' في ملبورن

Latest podcast episodes

Fida Al-Haddad.jpg

انتخابات نيو ساوث ويلز: كيف أتأكد من مكان الاقتراع المخصص لي وصحة معلوماتي

Unhappy young couple

كيف يمكن حل نزاع الطلاق دون اللجوء الى المحاكم

Ladies.jpg

"نحن لا نكره الرجل ولكن بعض التقاليد يجب ان تنتهي": الحركة النسوية بعيون حقوقيات عربيات في استراليا

Daily News Roundup (2).jpg

"انهيار وقعه كالصاعقة": هل يؤثر إفلاس بنك سيليكون فالي على الاقتصاد الأسترالي؟