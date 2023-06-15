نشرة أخبار المساء 15/06/2023

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قانون يمنع روسيا من بناء سفارتها الجديدة قرب مبنى البرلمان في كانبيرا بسبب مخاوف أمنية. داتون يطرد السناتور فان من الجناح البرلماني لحزب الاحرار بعد ظهور مزاعم جديدة بحقه. انخفاض طفيف في معدل البطالة في البلاد الشهر الماضي. أرقام لوزارة الدفاع الاسرائيلية تظهر ان دولا عربية اشترت ربع صادرات اسرائيل العسكرية العام الماضي. الرئيس الصيني يستقبل عباس في بكين و يؤكد له دعم بكين لعضوية كاملة لفلسطين في الامم المتحدة. الجيش السوداني يتهم قوات التدخل السريع باختطاف و اغتيال والي غرب دارفور. مصرع تسعة و سبعين مهاجرا على الاقل بعد غرق مركبهم قبالة السواحل اليونانية أمس.

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