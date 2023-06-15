نشرة أخبار المساء 15/06/2023

قانون يمنع روسيا من بناء سفارتها الجديدة قرب مبنى البرلمان في كانبيرا بسبب مخاوف أمنية. داتون يطرد السناتور فان من الجناح البرلماني لحزب الاحرار بعد ظهور مزاعم جديدة بحقه. انخفاض طفيف في معدل البطالة في البلاد الشهر الماضي. أرقام لوزارة الدفاع الاسرائيلية تظهر ان دولا عربية اشترت ربع صادرات اسرائيل العسكرية العام الماضي. الرئيس الصيني يستقبل عباس في بكين و يؤكد له دعم بكين لعضوية كاملة لفلسطين في الامم المتحدة. الجيش السوداني يتهم قوات التدخل السريع باختطاف و اغتيال والي غرب دارفور. مصرع تسعة و سبعين مهاجرا على الاقل بعد غرق مركبهم قبالة السواحل اليونانية أمس.
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