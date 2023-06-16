نشرة أخبار المساء 16/06/2023

داتون يدعو السناتور فان للاستقالة من البرلمان بعد الكشف عن مزاعم جديدة بارتكابه لتحرشات جنسية ضد زميلات له. واشنطن توقع اتفاقا أمنيا مع بابوا نيو غيني يسمح لها باستخدام قواعد عسكرية جوية و بحرية في هذا البلد. ستة عشر قتيلا حصيلة قصف تركي بالطائرات المسيرة على مواقع للاكراد في شمال سوريا. وزير الدفاع الاميركي يؤكد قدرة الجيش الاوكراني على مواصلة هجومه المضاد رغم الخسائر التي يتكبدها. تقرير أميركي يتهم مجموعة مرتبطة بالدولة الصينية بشن هجمات الكترونية واسعة النطاق في العديد من دول العالم. حادث اصطدام بين حافلة و شاحنة في كندا يسفر عن مقتل خمسة عشر شخصا و جرح عشرة آخرين.
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