نشرة أخبار المساء 16/06/2023

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نشرة الأخبار

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داتون يدعو السناتور فان للاستقالة من البرلمان بعد الكشف عن مزاعم جديدة بارتكابه لتحرشات جنسية ضد زميلات له. واشنطن توقع اتفاقا أمنيا مع بابوا نيو غيني يسمح لها باستخدام قواعد عسكرية جوية و بحرية في هذا البلد. ستة عشر قتيلا حصيلة قصف تركي بالطائرات المسيرة على مواقع للاكراد في شمال سوريا. وزير الدفاع الاميركي يؤكد قدرة الجيش الاوكراني على مواصلة هجومه المضاد رغم الخسائر التي يتكبدها. تقرير أميركي يتهم مجموعة مرتبطة بالدولة الصينية بشن هجمات الكترونية واسعة النطاق في العديد من دول العالم. حادث اصطدام بين حافلة و شاحنة في كندا يسفر عن مقتل خمسة عشر شخصا و جرح عشرة آخرين.

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