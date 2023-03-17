نشرة أخبار المساء 17/03/2023

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بعد الغواصات، استراليا تشتري من الولايات المتحدة صواريخ كروز من طراز توماهوك بقيمة مليار و ثلاثمئة مليون دولار. الشرطة الفيدرالية تشكل فريق عمل خاص لمكافحة غسيل الاموال في القطاعين المصرفي و العقاري. مقتل أربعة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي في جنين. الجيش التابع لحفتر يعلن العثور على حاويات اليورانيوم المفقودة في ليبيا. وزارة الدفاع الاميركية تنشر تسجيلا لاعتراض الطائرات الروسية للمسيرة الاميركية فوق البحر الاسود الثلاثاء الماضي. أعمال عنف وصدامات بين الشرطة و متظاهرين في باريس بعد تمرير الحكومة لمشروعها المتعلق بنظام التقاعد من دون تصويت في البرلمان.

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