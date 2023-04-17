نشرة أخبار المساء 17/04/2023

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نشرة الأخبار

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رئيس الوزراء أنتوني البانيزي يشيد بمبادرة للنائب الفيدرالي السابق من حزب الاحرار بات فارمر لتشجيع التصويت بنعم في الاستفتاء على الصوت الابوريجيني في البرلمان. وزيرة الامن الداخلي تؤكد ان استراليا ستلاحق القراصنة الالكترونيين في كافة أنحاء العالم. استمرار المعارك في السودان لليوم الثالث على التوالي بين الجيش و قوات الدعم السريع و عدد الضحايا يقترب من المئة قتيل. انتهاء عملية لتبادل مئات السجناء بين الحوثيين و القوات الحكومية اليمنية. القضاء الايراني يحكم بالسجن لفترات متفاوتة على عشرة عسكريين على خلفية اسقاط طائرة ركاب اوكرانية عام الفين و عشرين.

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