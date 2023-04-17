نشرة أخبار المساء 17/04/2023

رئيس الوزراء أنتوني البانيزي يشيد بمبادرة للنائب الفيدرالي السابق من حزب الاحرار بات فارمر لتشجيع التصويت بنعم في الاستفتاء على الصوت الابوريجيني في البرلمان. وزيرة الامن الداخلي تؤكد ان استراليا ستلاحق القراصنة الالكترونيين في كافة أنحاء العالم. استمرار المعارك في السودان لليوم الثالث على التوالي بين الجيش و قوات الدعم السريع و عدد الضحايا يقترب من المئة قتيل. انتهاء عملية لتبادل مئات السجناء بين الحوثيين و القوات الحكومية اليمنية. القضاء الايراني يحكم بالسجن لفترات متفاوتة على عشرة عسكريين على خلفية اسقاط طائرة ركاب اوكرانية عام الفين و عشرين.
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