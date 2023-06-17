نشرة أخبار المساء 17/06/2023

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نشرة الأخبار

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مجلس الشيوخ يقر مشروع القانون المتعلق بالصوت الابوريجيني بعد نقاشات ساخنة ويمهد الطرق أمام اجراء الاستفتاء قبل نهاية العام الجاري. حزب الخضر ينجح في تأجيل مناقشة مشروع القانون الحكومي المتعلق بالاسكان حتى تشرين الاول - أوكتوبر المقبل. اشتباكات عنيفة بين القوات الاسرائيلية و مسلحين فلسطينيين في جنين فجر اليوم، و السلطات الاسرائيلية تقر بناء أربعة آلاف و خمسمئة وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة. هدنة جديدة تدخل حيز التنفيذ في السودان عشية افتتاح مؤتمر دولي للمساعدات الانسانية في جنيف اليوم. موسكو تقول ان الحرب في أوكرانيا أصبحت الآن عمليا بين روسيا و الغرب بأسره. وزير الخارجية الصيني يبلغ نظيره الاميركي ان ملف تايوان يمثل التهديد الاكبر للعلاقات بين البلدين. موجة حر شديدة تقتل حوالي مئة شخص في ولايتين هنديتين.

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