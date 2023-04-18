نشرة أخبار المساء 18/04/2023

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نشرة الأخبار

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داتون يعلن عن تعديل وزاري في حكومة الظل و تعيين جاسينتا برايس في حقيبة شؤون السكان الاصليين. الحكومة الفيدرالية تعتزم اجراء اصلاحات عميقة على الخطة الوطنية لتأمين ذوي الاعاقة. المعارك تتواصل في السودان لليوم الرابع على التوالي و عدد القتلى يقارب المئتين وسط تحذيرات من احتمال انهيار القطاع الصحي. الجيش الاميركي يعلن القضاء على قيادي في تنظيم داعش في شمال سوريا. واشنطن تتهم البرازيل بأنها تردد ببغائيا الدعاية الروسية والصينية بشأن الحرب في أوكرانيا. السلطات الاميركية توقف رجلين و توجه تهما لاربعة و ثلاثين صينيا بقضية مراقبة معارضين لبكين في الولايات المتحدة.

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