نشرة أخبار المساء 19/04/2023

حزب الخضر يتهم الحكومة الفيدرالية بعدم مساعدة المحتاجين للدعم و بتقديم تخفيضات ضريبية للاغنياء. تقرير لمفوضية مكافحة الفساد في فيكتوريا يتحدث عن ممارسة وزراء سابقين في حكومة الولاية ضغوطا على القطاع العام لمنح عقود دون مناقصات. تبادل اتهامات بين الجيش السوداني و قوات الدعم السريع بشأن خرق الهدنة الانسانية مع بدء يوم خامس من المعارك بين الطرفين. مجلس النواب اللبناني يقرر تأجيل الانتخابات البلدية وسط شلل في المؤسسات و أزمة اقتصادية عميقة. محكمة روسية تبقي على الصحافي الاميركي المتهم بالتجسس محتجزا وسط مطالبات من واشنطن لاطلاق سراحه.
يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.