نشرة أخبار المساء 20/03/2023

حكومة فيكتوريا تتحرك لحظر التحية النازية بعد تظاهرة للنازيين الجدد أمام برلمان الولاية السبت الماضي. اصابة اسرائيلي بجراح في هجوم بالضفة الغربية و محادثات فلسطينية - اسرائيلية في شرم الشيخ للاتفاق على تهدئة. حركة الجهاد الاسلامي تعلن اغتيال أحد قيادييها في دمشق و تتهم اسرائيل. الرئيس الصيني شي جينبينغ في موسكو اليوم، و بوتين يزور مدينة ماريوبول و شبه جزيرة القرم. ترامب يتوقع اعتقاله غدا و يدعو أنصاره للتظاهر. مقتل تسعة صينيين في هجوم على منجم في جمهورية أفريقيا الوسطى. الرئيس السويسري يعلن استحواذ مصرف يو بي اس على منافسه المتعثر كريدي سويس.
يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.