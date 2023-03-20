نشرة أخبار المساء 20/03/2023

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نشرة الأخبار

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حكومة فيكتوريا تتحرك لحظر التحية النازية بعد تظاهرة للنازيين الجدد أمام برلمان الولاية السبت الماضي. اصابة اسرائيلي بجراح في هجوم بالضفة الغربية و محادثات فلسطينية - اسرائيلية في شرم الشيخ للاتفاق على تهدئة. حركة الجهاد الاسلامي تعلن اغتيال أحد قيادييها في دمشق و تتهم اسرائيل. الرئيس الصيني شي جينبينغ في موسكو اليوم، و بوتين يزور مدينة ماريوبول و شبه جزيرة القرم. ترامب يتوقع اعتقاله غدا و يدعو أنصاره للتظاهر. مقتل تسعة صينيين في هجوم على منجم في جمهورية أفريقيا الوسطى. الرئيس السويسري يعلن استحواذ مصرف يو بي اس على منافسه المتعثر كريدي سويس.

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