نشرة أخبار المساء 20/04/2023

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نشرة الأخبار

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الحكومة الفيدرالية تتبنى من حيث المبدأ توصيات مراجعة شاملة لدور و أداء مصرف الاحتياط مشددة على حرصها على استقلاليته و فعاليته. مئة و خمسين مليون دولار في الميزانية الفيدرالية المقبلة لحماية منطقة الحاجز المرجاني العظيم. أكثر من ثمانين قتيلا في حادث تدافع خلال توزيع مساعدات في العاصمة اليمنية صنعاء. اشتباكات صباح اليوم في محيط مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم و عودة القوة المصرية التي كانت محتجزة في مروي الى بلادها. شريط وثائقي يتحدث عن سفن تجسس روسية يشتبه بتخطيطها لاعمال تخريب في أوروبا الشمالية و الاستخبارات الهولندية تحذر من اهتمام الصين بقطاع الطيران و الفضاء.

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