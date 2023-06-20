نشرة أخبار المساء 20/06/2023

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نشرة الأخبار

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الحكومة الفيدرالية تدرس خياراتها بعد تأجيل النظر في مشروع قانونها المتعلق بالاسكان الى تشرين الاول - أوكتوبر المقبل. عقوبات بريطانية تستهدف وزير الدفاع ورئيس الاركان السوريين ضمن حزمة تستهدف العنف الجنسي خلال النزاعات. الدول المانحة تتعهد بمليار و نصف مليار دولار للسودان، و الامم المتحدة تحذر من غرق هذا البلد في الموت و الدمار بسرعة غير مسبوقة. الرئيس الصيني شي جينبينغ يؤكد بعد لقائه بوزير الخارجية الاميركي ان البلدين أحرزا تقدما على صعيد تحسين علاقاتهما الثنائية. ارتفاع حصيلة ضحايا غرق مركب المهاجرين قبالة اليونان الى واحد و ثمانين شخصا، و باكستان تعلن الحداد الوطني و تحتجز مشتبها بهم. مسؤول في الامم المتحدة يدعو لاعتبار التمييز على أساس الجنس في أفغانستان جريمة دولية.

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