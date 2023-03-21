نشرة أخبار المساء 21/03/2023

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برلمانيون عماليون يعبرون عن شكوكهم بجدوى صفقة الغواصات العاملة بالدفع النووي التي ستحصل عليها استراليا بموجب اتفاقية أوكوس. عمان تستدعي السفير الاسرائيلي بعد استعمال سموتريتش لخريطة لاسرائيل تضم الاردن و الضفة الغربية و انكاره لوجود شعب فلسطيني. اتفاق على تبادل الاسرى بين الحوثيين و الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا. وزير الخارجية الاميركي يشكك في صدقية الاقتراحات الصينية المتعلقة بتسوية النزاع الاوكراني. الولايات المتحدة تترقب الاعتقال المحتمل للرئيس السابق دونالد ترامب ، و أنصاره يستعدون للتظاهر في نيويورك.

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