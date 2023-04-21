نشرة أخبار المساء 21/04/2023

الحكومة الفيدرالية تنشر نص النصيحة القانونية التي قدمها المحامي العام بشأن مقترح الصوت الابوريجيني و المعارضة تتهمها بالهاء الاستراليين عن مشاكلهم الحقيقية. حزب الاحرار في نيو ساوث ويلز ينتخب مارك سبيكمان لزعامته خلفا لدومينيك بيروتيه بعد شهر من هزيمته في انتخابات الولاية. الامم المتحدة تدعو الى هدنة لمدة ثلاثة أيام في السودان بمناسبة عيد الفطر وسط استمرار المعارك. زيلينسكي يدعو حلف شمال الاطلسي لضم أوكرانيا، و ألبانيزي يؤكد انه سيشارك في قمة الحلف المقبلة في تموز - يوليو القادم.
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