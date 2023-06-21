نشرة أخبار المساء 21/06/2023

المعارضة الفيدرالية تحذر من ان الاستفتاء على الصوت الابوريجيني سيكون من أكثر الاستفتاءات اثارة للانقسام في البلاد. مقتل أربعة فلسطينيين و جرح أربعة آخرين في هجوم مسلح في الضفة الغربية المحتلة، و حركة حماس تتبنى المسؤولية. مستشار الامن القومي العراقي يعتبر ان مخيم الهول السوري يشكل تهديدا مباشرا لامن بلاده. الامم المتحدة تناشد الدول المجاورة للسودان ابقاء حدودها مفتوحة مع وصول عدد اللاجئين الى نصف مليون شخص. نجل الرئيس الاميركي هانتر بايدن يقر بذنبه في مخالفات ضريبية و اخرى مرتبطة بحيازة سلاح ناري. عشرات القتلى في مواجهات بين عصابات داخل سجن للنساء في هندوراس.
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