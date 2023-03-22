نشرة أخبار المساء 22/03/2023

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نشرة الأخبار

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حزب الخضر يدعو الحكومة للتعهد بالحد من المشاريع الجديدة لاستخراج النفط و الغاز مقابل دعمه لخطتها المتعلقة بالحد من الانبعاثات. شرطة مكافحة الشغب تتدخل لوقف صدامات بين أنصار المثليين و مؤيدي مرشح حزب أمة واحدة مارك لايثام في جنوب غرب سيدني مساء أمس. السعودية و العديد من الدول العربية تعلن ان يوم غد الخميس هو أول أيام شهر رمضان. غارات اسرائيلية على مطار حلب الدولي في شمال سوريا فجر اليوم تخرجه من الخدمة للمرة الثانية خلال الشهر الجاري. الكنيست الاسرائيلي يلغي قانونا يمنع المستوطنين من العودة الى مستوطنات أخليت سابقا في الضفة الغربية.

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