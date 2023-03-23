نشرة أخبار المساء 23/03/2023

الحكومة الفيدرالية تكشف نص السؤال الذي سيطرح على الاستراليين في الاستفتاء بشأن الصوت الابوريجيني المقترح في البرلمان. نجاة عشرة عسكريين استراليين من حادث سقوط مروحية في المياه خلال تدريب روتيني على مكافحة الارهاب في جيرفيس باي في نيو ساوث ويلز. مصرع خمسة مهاجرين و فقدان ثمانية و عشرين آخرين اثر غرق مركبهم قبالة السواحل التونسية. زيلينسكي يزور خط الجبهة قرب باخموت، و بلينكن يقول ان الصين لم تتجاوز بعد خط تسليم أسلحة فتاكة لروسيا. وسط استمرار الغليان في الشارع الفرنسي، ماكرون يأمل بتطبيق قانون رفع سن التقاعد بحلول نهاية العام الجاري.
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