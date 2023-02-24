نشرة أخبار المساء 24/02/2023

أستراليا تزود أوكرانيا بطائرات مسيرة، والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قراراً غير ملزم يدعو روسيا لسحب قواتها فوراً من أوكرانيا في الذكرى السنوية الأولى للغزو. القضاء الألماني يحكم بالسجن مدى الحياة على عنصر من ميليشيا موالية للنظام السوري بتهمة ارتكاب جرائم حرب. الادعاء على حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة بجرائم اختلاس و تبييض أموال. الاتحاد الاوروبي يخفف عقوباته على سوريا لتسريع إيصال المساعدات لضحايا الزلزال.
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