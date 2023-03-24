نشرة أخبار المساء 24/03/2023

احتدام الخلاف بين الحكومة الفيدرالية و المعارضة بشأن مقترح الصوت الابوريجيني في البرلمان. بيروتيه و مينز يجولان في غرب سيدني لاقناع الناخبين المترددين قبل انتخابات نيو ساوث ويلز المقررة غدا. عشرة قتلى في اشتباكات بين القوات السورية و هيئة تحرير الشام في محافظة حلب في شمال سوريا. حلف شمال الاطلسي يرفض اعتراضات موسكو على تزويد أوكرانيا بذخائر تحوي اليورانيوم المنضب. صدامات عنيفة بين الشرطة الفرنسية و متظاهرين خلال احتجاجات حاشدة ضد رفع سن التقاعد. واشنطن ترفض شطب كوبا عن لائحتها السوداء للدول الداعمة للارهاب.
يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.