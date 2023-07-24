نشرة أخبار المساء 24/07/2023

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نشرة الأخبار

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أوساط قطاع الاعمال تنتقد الاصلاحات الحكومية الرامية لتسهيل تحول العمال بدوام غير منتظم الى عمال بوظائف دائمة. الحكومة الفيدرالية تنفق حوالي عشرة ملايين دولار لمضاعفة حجم اسطول طائرات النقل العسكرية. حرب السودان تدخل يومها الـمئة مع فشل كافة محاولات الوساطة. هجوم بالمسيرات فجر اليوم على موسكو بعد توعد زيلينسكي بالرد على ضربات صاروخية روسية استهدفت أوديسا. السلطات اليونانية تنفذ أكبر عملية اجلاء للسكان في تاريخ البلاد في جزيرة رودوس التي تجتاحها الحرائق.

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