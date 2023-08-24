نشرة أخبار المساء 24/8/2023

الحكومة الفيدرالية تستبعد اجراء أي اصلاحات ضريبية خلال فترة البرلمان الحالي على الاقل، و معطيات اقتصادية تفيد بأن استراليا ستتفادى الوقوع في فخ الركود بصعوبة العام المقبل. وزير التعليم الفيدرالي يقول ان نتائج الامتحانات الوطنية في القراءة و الكتابة والرياضيات تظهر الحاجة الى اصلاح النظام التعليمي في البلاد. تحذيرات من خطر اندلاع حرائق واسعة في مختلف انحاء البلاد خلال الربيع و الصيف المقبلين. وزير الخارجية التركي يبحث في بغداد ملفات النفط و المياه و حزب العمال الكردستاني. في افتتاح قمة دول البريكس في جنوب أفريقيا بوتين يدعو الى جعل عملية التخلي عن استعمال الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة عنها. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين تقول انهم مسؤولون عن تطبيق سياسة الاستيعاب القسري للاطفال في التيبت.
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