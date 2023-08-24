نشرة أخبار المساء 24/8/2023

World - Arabic.jpg

نشرة الأخبار

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

الحكومة الفيدرالية تستبعد اجراء أي اصلاحات ضريبية خلال فترة البرلمان الحالي على الاقل، و معطيات اقتصادية تفيد بأن استراليا ستتفادى الوقوع في فخ الركود بصعوبة العام المقبل. وزير التعليم الفيدرالي يقول ان نتائج الامتحانات الوطنية في القراءة و الكتابة والرياضيات تظهر الحاجة الى اصلاح النظام التعليمي في البلاد. تحذيرات من خطر اندلاع حرائق واسعة في مختلف انحاء البلاد خلال الربيع و الصيف المقبلين. وزير الخارجية التركي يبحث في بغداد ملفات النفط و المياه و حزب العمال الكردستاني. في افتتاح قمة دول البريكس في جنوب أفريقيا بوتين يدعو الى جعل عملية التخلي عن استعمال الدولار كعملة عالمية عملية لا رجعة عنها. الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين صينيين تقول انهم مسؤولون عن تطبيق سياسة الاستيعاب القسري للاطفال في التيبت.

يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.

لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على
هذا الرابط.


هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى
بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.
شارك

اخترنا لك

10:32
350368935_177752725250813_2492643041358254164_n.jpg

'We were the only Muslim family in town': How Abeer embraced life in the outback

Passengers of a plane sit in the waiting area.

اعتقال رجل هدّد بتفجير قنبلة على متن رحلة متجهة من سيدني إلى كوالالمبور

12:32
IMG_1449.jpg

'بدأت مشروعها من المنزل': كيف نجحت هذه المهاجرة في تحقيق حلمها في أستراليا؟

10:52
Tax Time - Australia

كيف تقوم سنترلينك بمراجعة دخلكم للتأكد من حصولكم على الدفعات الصحيحة؟

A woman in a long sleeve red shirt and blue shorts.

بطلة إسبانيا أولغا كارمونا تُصدم بخبر وفاة والدها بعد المباراة النهائية: ماذا قالت له؟

09:08
Plane taking off

ما هي الضرائب والمصاريف المترتبة عليك في حال قررت ترك أستراليا؟

Two men stabbed inside Melbourne shop

حادث طعن يثير الرعب في ملبورن

Dark,Gray,Office,Lobby,With,A,Concrete,Floor,,Loft,Windows

Omar came to Australia as a refugee. Now he's helping police better engage with Middle Eastern newcomers

Latest podcast episodes

thumbnail_831bcb56-dbb1-4ae1-9b43-e83d5c260241.jpg

تكريم البروفيسور رياض المهيدي بجائزة عالمية مرموقة لجهوده البحثية

Year One students may undergo compulsory skills tests

"نتائج صادمة ولكن متوقعة": أستاذ رياضيات يقيّم نتائج اختبارات NAPLAN

Arabic correspondent

من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 24/8/2023

The 54th NAACP Image Awards - Arrivals

بطلة التنس سيرينا ويليامز تستقبل طفلتها الثانية وتطلق عليها اسماً غير مألوف. فما هو؟ (الصورة بالداخل)