نشرة أخبار المساء 25/04/2023

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نشرة الأخبار

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مئات آلاف الاستراليين في مختلف أنحاء البلاد و في الخارج يحيون ذكرى يوم الانزاك بعد مئة و ثمانية أعوام من الانزال في غاليبولي خلال الحرب العالمية الاولى. مراجعة جديدة لدور و هيكلية الاسطول الاسترالي برئاسة ضابط كبير سابق في البحرية الاميركية و بكين تنتقد الاستراتيجية الدفاعية الاسترالية الجديدة التي أعلنت أمس. بلينكن يعلن موافقة طرفي النزاع في السودان على وقف لاطلاق النار لمدة اثنتين و سبعين ساعة ابتداء من اليوم. التحالف الدولي لمحاربة داعش يقول ان هجمات التنظيم سجلت تراجعا كبيرا في سوريا و العراق خلال العام الجاري. انتشال جثث أربعة وثلاثين مهاجرا في خمسة أيام بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية.

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