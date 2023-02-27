نشرة أخبار المساء 27/02/2023

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الحكومة الفيدرالية تعين منسقا للامن السيبراني لمنع حصول هجمات الكترونية مشابهة لهجمات العام الماضي على أوبتوس و ميديبانك. عالم الآثار الاسترالي برايس باركر الذي اختطف الاسبوع الماضي في بابوا نيو غيني يعود الى استراليا اليوم بعد الافراج عنه أمس. مقتل مستوطنين في اطلاق نار في الضفة الغربية و احراق منازل و سيارات العشرات من الفلسطينيين في هجمات انتقامية. بوتين يعتبر ان حلف شمال الاطلسي مشارك في النزاع في أوكرانيا من خلال امدادات الاسلحة. مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية يقول ان برنامج ايران النووي يتقدم بوتيرة مقلقة.

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