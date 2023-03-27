نشرة أخبار المساء 27/03/2023

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نشرة الأخبار

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الحكومة الفيدرالية تتوصل الى اتفاق مع حزب الخضر تحصل بموجبه على دعمه لمشروعها لخفض الانبعاثات، و المعارضة تدين الاتفاق و تحذر من تداعياته على الاقتصاد. تعليق عضوية النائبة في حزب الاحرار في فيكتوريا مويرا ديمينغ لمدة تسعة أشهر بسبب مشاركتها في مسيرة مناهضة للمتحولين جنسيا انضم اليها ناشطون من النازيين الجدد. تظاهرات حاشدة في اسرائيل تطالب باستقالة نتانياهو بعد اقالته لوزير الدفاع. البرهان يؤكد سعيه لبناء جيش مهني بعيد عن السياسة في السودان. انتشال عشرات الجثث اثر غرق قوارب مهاجرين قبالة السواحل التونسية. أوكرانيا تدعو الى اجتماع لمجلس الامن الدولي بعد اعلان موسكو انها ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

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