نشرة أخبار المساء 27/07/2023

الحكومة الفيدرالية تعلن عن برنامج لتحديث الجيش الاسترالي و تزويده بعربات مدرعة وسفن انزال و أنظمة صاروخية بمليارات الدولارات. رئيس الوزراء أنتوني البانيزي يختتم زيارته الرسمية الاولى الى نيوزيلندا و يصفها بالناجحة جدا. أردوغان يستقبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس و رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في أنقرة. تونس تعلن انتشال جثث تسعمئة مهاجر غرقوا قبالة سواحلها منذ بداية العام الجاري. وسط ادانات أفريقية و دولية ، عسكريون يعلنون اطاحة نظام رئيس النيجر محمد بازوم ويفرضون حظرا للتجول. الجيش الروسي يعلن صد هجوم أوكراني واسع النطاق في القطاع الجنوبي للجبهة. مناورات عسكرية في تايوان تحاكي الرد على هجوم صيني على أكبر مطار في الجزيرة.
يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.