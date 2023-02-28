نشرة أخبار المساء 28/02/2023

الحكومة الفيدرالية ترفع الضرائب على أصحاب الادخارات التقاعدية التي تتجاوز الثلاثة ملايين دولار. شرطة نيو ساوث ويلز تفتح تحقيقا لتحديد ملابسات مقتل رجل من التابعية الهندية في أحد مراكزها في أوبرن فجر اليوم. وزير الخارجية المصري سامح شكري يؤكد من دمشق التضامن الانساني مع سوريا اثر الزلزال. زيلينسكي يعلن ان الوضع أصبح دقيقا و صعبا بالنسبة لقواته حول باخموت. الحكومة الكندية تحظر تطبيق تيك توك على هواتفها وأجهزتها بسبب مخاوف أمنية.
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