نشرة أخبار المساء 28/03/2023

الحكومة الفيدرالية تؤكد ان مشروعها المتعلق بخفض الانبعاثات لن يؤدي الى ارتفاع أسعار الكهرباء و الغاز. تقرير لمنظمة العفو الدولية ينتقد تعامل استراليا مع سكانها الاصليين. تحت ضغط احتجاجات غير مسبوقة في اسرائيل، نتانياهو يعلن تعليق اجراءات تعديل النظام القضائي. مقتل عشرين شخصا و جرح ثلاثين آخرين في حادث حافلة ركاب في جنوب غرب السعودية. مجلس الامن الدولي يرفض طلب روسيا تشكيل لجنة تحقيق دولية في عمليات تخريب خطي أنابيب نورد ستريم. مقتل ثلاثة أطفال و ثلاثة بالغين برصاص امرأة مسلحة في مدرسة ابتدائية في ولاية تينيسي الاميركية. حمزة يوسف يفوز بالسباق لرئاسة الوزراء في اسكتلندا و يعد بقيادة المقاطعة الى الاستقلال عن المملكة المتحدة.
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