نشرة أخبار المساء 29/03/2023

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نشرة الأخبار

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معدل التضخم يتراجع للشهر الثاني على التوالي و توقعات بتجميد رفع أسعار الفائدة. الحكومة الفيدرالية تعين القاضي بول بريريتون في منصب رئيس المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد. بدء جلسات الحوار بين الحكومة الاسرائيلية و المعارضة للتوصل الى اتفاق بشأن مشروع تعديل النظام القضائي. واشنطن تفرض عقوبات على اثنين من أبناء عمومة الرئيس السوري بشار الاسد بتهمة تهريب الكبتاغون. صدامات بين الشرطة الفرنسية و متظاهرين خلال احتجاجات جديدة ضد رفع سن التقاعد. اغلاق عشرات المدارس في بلغاريا بسبب تهديدات بوجود قنابل فيها.

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