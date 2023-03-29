نشرة أخبار المساء 29/03/2023

معدل التضخم يتراجع للشهر الثاني على التوالي و توقعات بتجميد رفع أسعار الفائدة. الحكومة الفيدرالية تعين القاضي بول بريريتون في منصب رئيس المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد. بدء جلسات الحوار بين الحكومة الاسرائيلية و المعارضة للتوصل الى اتفاق بشأن مشروع تعديل النظام القضائي. واشنطن تفرض عقوبات على اثنين من أبناء عمومة الرئيس السوري بشار الاسد بتهمة تهريب الكبتاغون. صدامات بين الشرطة الفرنسية و متظاهرين خلال احتجاجات جديدة ضد رفع سن التقاعد. اغلاق عشرات المدارس في بلغاريا بسبب تهديدات بوجود قنابل فيها.
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