نشرة أخبار المساء 3/8/2023

الاعلان عن العثور على بقايا بشرية في مكان تحطم المروحية العسكرية الاسبوع الماضي قبالة سواحل كوينزلاند و مقتل طاقمها المكون من أربعة أفراد. منظمات اجتماعية و نقابية تدعو الحكومة الفيدرالية لاجراء تغييرات جذرية على قطاع رعاية المسنين في البلاد. المعارضة الفيدرالية تطالب الحكومة بتقديم ايضاحات حول احتمال تفاوضها على ابرام معاهدة مع السكان الاصليين. قتيل و جريحان اثر تجدد الاشتباكات مساء أمس بين حركة فتح و فصائل اسلامية في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان. قوات الدعم السريع تحذر من تسليح الجيش السوداني لقبائل في شرق البلاد. ضربات روسية تستهدف مواقع مهمة لتصدير الحبوب الاوكرانية و موسكو تعلن بدء مناورات في بحر البلطيق. الولايات المتحدة تأمر باجلاء الموظفين الاساسيين و عائلاتهم من سفارتها في النيجر بعد اسبوع على الانقلاب العسكري. البابا فرنسيس يلتقي في البرتغال ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها كهنة.
يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.