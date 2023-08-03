نشرة أخبار المساء 3/8/2023

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نشرة الأخبار

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الاعلان عن العثور على بقايا بشرية في مكان تحطم المروحية العسكرية الاسبوع الماضي قبالة سواحل كوينزلاند و مقتل طاقمها المكون من أربعة أفراد. منظمات اجتماعية و نقابية تدعو الحكومة الفيدرالية لاجراء تغييرات جذرية على قطاع رعاية المسنين في البلاد. المعارضة الفيدرالية تطالب الحكومة بتقديم ايضاحات حول احتمال تفاوضها على ابرام معاهدة مع السكان الاصليين. قتيل و جريحان اثر تجدد الاشتباكات مساء أمس بين حركة فتح و فصائل اسلامية في مخيم عين الحلوة في جنوب لبنان. قوات الدعم السريع تحذر من تسليح الجيش السوداني لقبائل في شرق البلاد. ضربات روسية تستهدف مواقع مهمة لتصدير الحبوب الاوكرانية و موسكو تعلن بدء مناورات في بحر البلطيق. الولايات المتحدة تأمر باجلاء الموظفين الاساسيين و عائلاتهم من سفارتها في النيجر بعد اسبوع على الانقلاب العسكري. البابا فرنسيس يلتقي في البرتغال ضحايا اعتداءات جنسية ارتكبها كهنة.

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من مراسلينا: أخبار الولايات المتحدة الأمريكية في أسبوع 3/8/2023