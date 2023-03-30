نشرة أخبار المساء 30/03/2023

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نشرة الأخبار

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الحكومة الفيدرالية تطرح مشروع قانون أمام البرلمان لتعديل نص الدستور الاسترالي و الاعتراف بالصوت الابوريجيني. النقابات تطالب بزيادة الحد الادنى للاجور بنسبة سبعة بالمئة. صواريخ اسرائيلية تستهدف محيط دمشق فجر اليوم، و الجمعية العامة للامم المتحدة تبحث وضع آلاف المفقودين في سوريا. عرب اسرائيل يحيون اليوم ذكرى يوم الارض بمسيرة مركزية في سخنين في الجليل. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتفقد محطة زاباروجيا النووية و يؤكد سعيه الى حل وسط لتجنب كارثة. رئيسة تايوان في الولايات المتحدة في زيارة استدعت تلويح بكين برد انتقامي.

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