نشرة أخبار المساء 30/10/2023

اشتباكات عنيفة في غزة بين القوات الاسرائيلية وحماس بعد اعلان نتانياهو بدء المرحلة الثانية من الهجوم على القطاع. مواجهات في جنين وتصعيد للقصف المتبادل على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية. متظاهرون يقتحمون مطارا في داغستان الروسية بعد هبوط طائرة من إسرائيل. الحكومة الفيدرالية تقول إنها تحاول إخراج ثمانية وثمانين استراليا وعائلاتهم من غزة. انهيار المفاوضات بين استراليا والاتحاد الاوروبي للتوصل الى اتفاق للتجارة الحرة. وزير الخارجية الصيني يقول ان الطريق الى قمة محتملة بين الرئيسين الصيني والاميركي مليئة بالعقبات. نائب الرئيس الاميركي السابق مايك بنس يعلن انسحابه من السباق الرئاسي.
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