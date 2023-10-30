نشرة أخبار المساء 30/10/2023

World - Arabic.jpg

نشرة الأخبار

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

اشتباكات عنيفة في غزة بين القوات الاسرائيلية وحماس بعد اعلان نتانياهو بدء المرحلة الثانية من الهجوم على القطاع. مواجهات في جنين وتصعيد للقصف المتبادل على الحدود اللبنانية - الاسرائيلية. متظاهرون يقتحمون مطارا في داغستان الروسية بعد هبوط طائرة من إسرائيل. الحكومة الفيدرالية تقول إنها تحاول إخراج ثمانية وثمانين استراليا وعائلاتهم من غزة. انهيار المفاوضات بين استراليا والاتحاد الاوروبي للتوصل الى اتفاق للتجارة الحرة. وزير الخارجية الصيني يقول ان الطريق الى قمة محتملة بين الرئيسين الصيني والاميركي مليئة بالعقبات. نائب الرئيس الاميركي السابق مايك بنس يعلن انسحابه من السباق الرئاسي.

يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.

لقراءة آخر الأخبار من أستراليا والعالم اضغطوا على
هذا الرابط.


هل تود الاستماع لأخبار اليوم بلغة إنجليزية مبسطة؟ استمع الآن إلى
بودكاست SBS News in Easy English عبر منصة البودكاست المفضلة لديك بالضغط هنا.
شارك

اخترنا لك

09:07
Singer Noor Alabdalah

المطربة العراقية نور العبد الله تصف ما تعرضت له من طرائف يوم تصوير أغنيتها

A group of men wearing suits walk together. One middle-aged man with a white beard raises his right hand.

من النشأة إلى الآن.. كل ما تريد معرفته عن حركة حماس

12:20
Yasmine Hassan.jpg

دورات تدريبية للنساء لتعلم فن الموزاييك

A composite image of an art deco theatre and people sitting in a laneway.

ضاحيتان من سيدني وملبورن بين الأفضل في العالم. ما هما؟

Police tape outside a building entrance that has the sign St Andrew's Cathedral School above it

العثور على شابة مقتولة في مدرسة راقية بقلب سيدني

07:01
MicrosoftTeams-image (4).png

بعد عمل شاق لمدة 30 عاماً وجدت سيدة أثيوبية مفاجأة تنتظرها في الطائرة. فما هي؟ (الفيديو بالداخل)

Copy of 2 WAY WEBSITE HEADER (21).jpg

أستراليا تنعي أول ضحية لها في أحداث غزة

Untitled design.jpg

حزن وغضب في أستراليا: وقفة احتجاجية 'عربية' أمام أوبرا سيدني وتجمع للجالية اليهودية في فيكتوريا

Latest podcast episodes

Candle.jpg

"جئنا لنضيء شمعة في العتمة التي يعيشها العالم": مظاهرات في أستراليا مؤيدة لطرفي النزاع في الشرق الأوسط

Najm Nojoom2023 Anthony Rizk

نجم النجوم 2023 أنطوني رزق: ممارستي للهندسة والغناء يكملان بعضهما بعض

Gregor.png

سوري هاجر بعمر الستين: "شعرت بقشعريرة فرح عند وصولي لملبورن"

RUSSIA MIDEAST ISRAEL GAZA CONFLICT

ما هو موقف موسكو من الحرب في قطاع غزة؟