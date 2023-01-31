نشرة أخبار المساء 31/01/2023

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نشرة الأخبار

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العطلة المدفوعة لعشرة أيام لضحايا العنف الاسري تدخل حيز التنفيذ غدا الأربعاء. رئيس حكومة فيكتوريا يتعهد بإجراء تغييرات كبيرة على النظام القضائي في الولاية على خلفية وفاة امرأة أبوريجينية في السجن. اتفاق فرنسي-أسترالي على تزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية من عيار 155 ملليمتراً، و بايدن يؤكد أن الولايات المتحدة لن تزود كييف بطائرات أف – 16. بلينكن يدعو لخطوات عاجلة لإعادة الهدوء بين إسرائيل والفلسطينيين. طالبان-باكستان تنفي مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف أمس مسجداً في بيشاور وأدى لسقوط واحد وستين قتيلاً ومئة وخمسين جريحاً.

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