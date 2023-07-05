نشرة أخبار المساء 05/07/2023

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الحكومة الفيدرالية تؤكد ان استراليا ما تزال في وضع اقتصادي أفضل من دول متقدمة اخرى. وزيرة شؤون السكان الاصليين ليندا بورني تحدد أولويات الصوت الابوريجيني بمجالات الصحة و التعليم و التوظيف و الاسكان. مقتل جندي اسرائيلي في مخيم جنين مع بدء انسحاب القوات الاسرائيلية من المنطقة، و غارات على موقعين في غزة بعد اطلاق خمسة صواريخ من القطاع فجر اليوم. فرنسا تعيد عشر نساء و خمسة و عشرين طفلا من مخيمات احتجاز في سوريا. كييف و موسكو تتبادلان الاتهامات بالتخطيط لهجوم وشيك على محطة زاباروجيا للطاقة النووية. في خطاب بمناسبة العيد الوطني الاميركي بايدن يندد بموجة عمليات اطلاق نار جرت خلال اليومين الماضيين في الولايات المتحدة. الطالبان تأمر باغلاق صالونات التزيين في كافة أنحاء أفغانستان.

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