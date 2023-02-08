نشرة أخبار المساء 8/2/2023

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أخبار الصباح Source: SBS

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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الى أكثر من ثمانية آلاف قتيل، سباق مع الزمن للعثور على ناجين تحت الانقاض، وأستراليا ترسل فريقا للإغاثة والخدمات الطبية الى تركيا خلال الايام القليلة المقبلة. رغم الارتفاعات المتكررة في أسعار الفائدة وزير الخزانة الفيدرالي يعرب عن ثقته بقدرة استراليا على تجنب الركود. السلطات الصحية توصي بجرعة خامسة معززة للحماية من فيروس كورونا ومتحوراته لمن هم فوق الخامسة و الستين من العمر.

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