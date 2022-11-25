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أخبار المساء 25/11/2022

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أخبار المساء

أخبار المساء Source: SBS / SBS Arabic24

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نشر في: 25/11/2022 4:18pm
By Hachem El-Haddad
المصدر: SBS

ألبانيزي يتهم رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون بتضليل البرلمان بعد صدور تقرير لجنة التحقيق في تعيين موريسون لنفسه سرا في عدد من الحقائب الوزارية. الحملة الانتخابية في فيكتوريا في يومها الاخير، ومفوضية الانتخابات تتوقع تأخيرا في فرز النتائج بسبب ارتفاع عدد المصوتين بريديا أو بشكل مبكر. محكمة جزائرية تقضي بإعدام تسعة وأربعين شخصا بتهمة احراق مواطن والتنكيل بجثته في منطقة القبائل العام الماضي.

نشر في: 25/11/2022 4:18pm
By Hachem El-Haddad
المصدر: SBS
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