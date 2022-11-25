أخبار المساء 25/11/2022

ألبانيزي يتهم رئيس الوزراء السابق سكوت موريسون بتضليل البرلمان بعد صدور تقرير لجنة التحقيق في تعيين موريسون لنفسه سرا في عدد من الحقائب الوزارية. الحملة الانتخابية في فيكتوريا في يومها الاخير، ومفوضية الانتخابات تتوقع تأخيرا في فرز النتائج بسبب ارتفاع عدد المصوتين بريديا أو بشكل مبكر. محكمة جزائرية تقضي بإعدام تسعة وأربعين شخصا بتهمة احراق مواطن والتنكيل بجثته في منطقة القبائل العام الماضي.
نشر في: 25/11/2022 4:18pm
By Hachem El-Haddad
المصدر: SBS
يمكنكم الاستماع الى النشرة الاخبارية كاملة بالضغط على التسجيل الصوتي أعلاه.