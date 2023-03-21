منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي يحتفي بالمرأة متعددة الثقافات

Key Points أقام منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي في سيدني مهرجاناً كبيراً بمناسبة يوم المرأة العالمي بحضور شخصيات رسمية وممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني

قدمت لجنة المرأة في المنتدى، وفريق عمل برئاسة الدكتورة بشرى العبيدي عرضاً فنيا بعنوان "حمامات السلام"

تضمن الحفل عزف مقطوعات من التراث العراقي وفقرات استعراضية

أقام منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي في سيدني مهرجاناً كبيراً بمناسبة يوم المرأة العالمي بحضور شخصيات رسمية وممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني. وتضمن الحفل تكريم نخبة من السيدات المبدعات والمتميزات في المجتمع الأسترالي من مختلف الجاليات.



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وقدمت لجنة المرأة في المنتدى، وفريق عمل برئاسة الدكتورة بشرى العبيدي عرضاً فنيا بعنوان "حمامات السلام" باشراف المخرجة والمصممة الأسترالية من أصول عراقية مايا جميل، وبمساعدة اعضاء الهيئة الإدارية في الجوانب الادارية واللوجستية .



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كما تضمن الحفل الذي حضرته منال العاني عزف مقطوعات من التراث العراقي وفقرات استعراضية، فضلا مشاركة سيدات بمعارض فنية وأعمال يدوية. فلنستمع إلى هذه التغطية التي بدأت بحديث مع الدكتورة بشرى العبيدي عضو منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي.





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