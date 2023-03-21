منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي يحتفي بالمرأة متعددة الثقافات

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International Women's Day

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قدمت لجنة المرأة في المنتدى، وفريق عمل برئاسة الدكتورة بشرى العبيدي عرضاً فنيا بعنوان "حمامات السلام".

Key Points
  • أقام منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي في سيدني مهرجاناً كبيراً بمناسبة يوم المرأة العالمي بحضور شخصيات رسمية وممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني
  • قدمت لجنة المرأة في المنتدى، وفريق عمل برئاسة الدكتورة بشرى العبيدي عرضاً فنيا بعنوان "حمامات السلام"
  • تضمن الحفل عزف مقطوعات من التراث العراقي وفقرات استعراضية
أقام منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي في سيدني مهرجاناً كبيراً بمناسبة يوم المرأة العالمي بحضور شخصيات رسمية وممثلين عن مؤسسات حكومية ومنظمات مجتمع مدني. وتضمن الحفل تكريم نخبة من السيدات المبدعات والمتميزات في المجتمع الأسترالي من مختلف الجاليات. 
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تكريم الدكتور أحمد الربيعي بوسام استراليا

وقدمت لجنة المرأة في المنتدى، وفريق عمل برئاسة الدكتورة بشرى العبيدي عرضاً فنيا بعنوان "حمامات السلام" باشراف المخرجة والمصممة الأسترالية من أصول عراقية مايا جميل، وبمساعدة اعضاء الهيئة الإدارية في الجوانب الادارية واللوجستية .
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تكريم الشاعر وديع سعادة في سيدني

كما تضمن الحفل الذي حضرته منال العاني عزف مقطوعات من التراث العراقي وفقرات استعراضية، فضلا مشاركة سيدات بمعارض فنية وأعمال يدوية. فلنستمع إلى هذه التغطية التي بدأت بحديث مع الدكتورة بشرى العبيدي عضو منتدى الجامعيين العراقي الأسترالي.

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