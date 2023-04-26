"768 دولاراً إضافية": آلاف الأستراليين سيحصلون على مبالغ إضافية في الميزانية المقبلة

النقاط الرئيسية تنوي الحكومة اتخاذ اجراءات صارمة ضد المحتالين الذين ينتحلون صفة البنوك والهيئات الحكومية والعلامات التجارية الكبرى وذلك بعد ان تبين ان نصف سكان استراليا تصلهم رسائل نصية احتيالية خسروا على اثرها 3.1 مليار دولار

سيحصل آلاف الاستراليين على دعم نقدي بقيمة 768 دولارا، اذ وعدت الحكومة بتقديم 10 ملايين دولار اضافية لمقدمي الرعاية من فئة الشباب في استراليا حتى يتمكنوا من مواصلة تعليمهم.

الجريمة الالكترونية تكلف الاقتصاد العالمي 0.8%من الناتج المحلي الاجمالي العالمي

سيحصل آلاف الاستراليين على دعم نقدي بقيمة 768 دولارا، اذ وعدت الحكومة بتقديم 10 ملايين دولار اضافية لمقدمي الرعاية من فئة الشباب في استراليا حتى يتمكنوا من مواصلة تعليمهم.





وقالت الصحفية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري إن الفئة المستفيدة ستكون بين 12 و25 عاماً وأضافت: "بمعنى آخر ستزداد المنح المقدمة خلال الفترة ما بين 2023-2025 الى حوالي 1,600 كل عام نتيجة لزيادة التمويل. في الوقت نفسه ستزيد قيمة كل منحة بأكثر من 25% من 3,000 دولار الى 3,768 دولاا وتعتبر هذه الزيادة الاولى منذ بدء البرنامج في عام 2014."





ووفق الحنبوري فإن الهدف وراء هذه المنح هو المساعدة في تخفيف الضغوط المالية التي يواجهها الشباب حتى يتمكنوا من التركيز على دراستهم وتطوير مهاراتهم الاكاديمية والعملية لدخول سوق العمل وتحسين رفاههم الاجتماعي والنفسي.





واستطردت الحنبوري قائلة: "بالتأكيد هذه الزيادة ضرورية جداً خصوصا انها تستهدف الشباب الذين كانوا يضطرون للعمل ما يمنعهم من التركيز على دراستهم وحياتهم الاجتماعية. التركيز يجب ان يكون منصباً على الدراسة كما ان تحسين مستوى العمالة يؤدي الى زيادة الانتاجية مما ينعكس ايجابا على الاقتصاد."





10 ملايين دولار في الموازنة لمعالجة الرسائل النصية الاحتيالية







تنوي الحكومة اتخاذ اجراءات صارمة ضد المحتالين الذين ينتحلون صفة لبنوك والهيئات الحكومية والعلامات التجارية الكبرى وذلك بعد ان تبين ان نصف سكان استراليا تصلهم رسائل نصية احتيالية خسروا على اثرها 3.1 مليار دولار بزيادة 80 % عن العام الماضي.





المحتالون يستخدمون الرسائل النصية في الدرجة الاولى وبعدها المكالمات الهاتفية بنسبة 29 % وبعدها مواقع التواصل الاجتماعي.

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People are seen queuing outside a Centrelink office in Bondi Junction, Sydney, Tuesday, March 24, 2020. Source: AAP وقالت الحنبوري ان الحكومة ستنفق الملايين العشرة على مدى 4 سنوات: "سيتم انشاء سجل جديد يعرّف عن المرسل وبعدها يتم حظر المحتالين والحيلولة دون تمكنهم من انتحال صفة الوكالات الحكومية والعلامات التجارية."





وترى الصحفية المتخصصة في الشؤون الافتصادية ان أهمية هذه الخطوة في الميزانية المقبلة لا تكمن في مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة في استراليا فحسب، بل إن لديها تبعات ايجابية على الاقتصاد اذا شعر الناس بأن أموالهم آمنة ولا تخضع لتهديد من خلال سرقة المعلومات المصرفية.





وتابعت قائلة: "من المعروف ان الجريمة الالكترونية تكلف الاقتصاد العالمي 0.8% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي والخسائر السنوية في الولايات المتحدة 10 و12 مليار دولار نتيجة الجرائم الالكترونية.هذه الظاهرة عالمية والدول تبذل جهودا لتعزيز الامن السيبراني لحماية اقتصاداتها وحماية الاقتصاد العالمي من خسائر بحدود 10.5 تريليون دولار بحلول 2025 .





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