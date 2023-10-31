"غزة رجعت إلى العصر الحجري ورائحة الموت في كل مكان": فلسطيني فقد 13 شخصا من أفراد عائلته يناشد العالم

فقد منزله ويعيش مع آلاف غيره في مدرسة من مدارس الأونروا في غزة.





يقول حسن إن منزله دمر بالكامل وأن الناس ينامون في ممرات المدارس وتحت الأشجار في العراء نظرا لاكتظاظ المدارس بالنازحين.





وقال إنهم يعبئون الماء من آبار بعيدة ينقلونها على ظهر الدواب، وبأن الناس تنتظر لساعات طويلة للحصول على "ربطة خبز".



وناشد حسن العالم للعمل على تحقيق السلام قائلا: "نريد أن نعيش، نحن شعب يحب الحياة، لا نريد حروبا، كفى دمان لا اريد أن أرى أشلاء مقطعة، نريد أن نبني مستقبلا".





هذا وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم البري على غزة قد خلق احتمال الافراج عن المختطفين الذين تحتجزهم حماس نتيجة لهجومها على غلاف غزة في السابع من أكتوبر، وقال إن بلاده لن توافق على وقف اطلاق النار، وأن الهدف هو تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس".





استمعوا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة إلى لقاء مع حسن أبو شعيب الذي وصف الوضع الحالي في غزة، وإلى تقرير يعرض للموقف الاسرائيلي ومناشدات المنظمات الإنسانية في اليوم الرابع والعشرين لبدء الحرب الحالية.





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