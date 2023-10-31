"غزة رجعت إلى العصر الحجري ورائحة الموت في كل مكان": فلسطيني فقد 13 شخصا من أفراد عائلته يناشد العالم

Gaza 2023

احصل على تطبيق SBS Audio

طرق أخرى للاستماع

يقول حسن من غزة إنه عايش خمسة حروب لكن الحرب الحالية هي أشدها.

فقد منزله ويعيش مع آلاف غيره في مدرسة من مدارس الأونروا في غزة.

يقول حسن إن منزله دمر بالكامل وأن الناس ينامون في ممرات المدارس وتحت الأشجار في العراء نظرا لاكتظاظ المدارس بالنازحين.

وقال إنهم يعبئون الماء من آبار بعيدة ينقلونها على ظهر الدواب، وبأن الناس تنتظر لساعات طويلة للحصول على "ربطة خبز".
وناشد حسن العالم للعمل على تحقيق السلام قائلا: "نريد أن نعيش، نحن شعب يحب الحياة، لا نريد حروبا، كفى دمان لا اريد أن أرى أشلاء مقطعة، نريد أن نبني مستقبلا".

هذا وقال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الهجوم البري على غزة قد خلق احتمال الافراج عن المختطفين الذين تحتجزهم حماس نتيجة لهجومها على غلاف غزة في السابع من أكتوبر، وقال إن بلاده لن توافق على وقف اطلاق النار، وأن الهدف هو تدمير القدرات العسكرية والحكومية لحركة حماس".

استمعوا في المدونة الصوتية في أعلى الصفحة إلى لقاء مع حسن أبو شعيب الذي وصف الوضع الحالي في غزة، وإلى تقرير يعرض للموقف الاسرائيلي ومناشدات المنظمات الإنسانية في اليوم الرابع والعشرين لبدء الحرب الحالية.

استمعوا لبرنامج "أستراليا اليوم" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة الثالثة بعد الظهر إلى السادسة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق Radio SBS المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.


أكملوا الحوار على حساباتنا على 
فيسبوك 
و
تويتر 
و
انستغرام.


اشتركوا في
قناة SBS Arabic على YouTube 
لتشاهدوا أحدث القصص والأخبار الأسترالية.
شارك

الأكثر متابعة

Two woman sitting at a doctor's surgery and a man walking through with a walking stick

حوافز مالية للأطباء لدعم نظام Bulk Billing. فهل تصبح زيارة الطبيب أقل كلفة؟

06:45
MicrosoftTeams-image (6).png

من هو معتز عزايزة وكيف أصبح من مشاهير مواقع التواصل؟ (الفيديو بالداخل)

18:16
Candle.jpg

'جئنا لنضيء شمعة في العتمة التي يعيشها العالم': مظاهرات في أستراليا مؤيدة لطرفي النزاع في الشرق الأوسط

05:28
CBS, CW And Showtime 2015 Summer TCA Party

وفاة نجم مسلسل 'فرينذز' ماثيو بيري غرقاً في منزله

32:38
Alan 3.png

Alan went from cleaning windows to owning a Michelin Star restaurant. Find out how

12:27
Gregor.png

سوري هاجر بعمر الستين: 'شعرت بقشعريرة فرح عند وصولي لملبورن'

Naca Feature, inflation, interest rates,

وزير الخزانة والمعارضة يتبادلان الاتهامات بشأن التضخم في أستراليا

17:19
Migration Global Refugees

'نزيف صامت': ماذا يحل بأقباط السودان؟

Latest podcast episodes

Financial advisor with couple explaining options

تعرفوا على الحلول عند تعثركم في سداد قرضكم الشخصي من أحد بنوك أستراليا؟

Ali's Wedding

أس بي أس تقدم لكم باقة من الأفلام والمسلسلات والوثائقيات باللغة العربية في شهر نوفمبر

Road rule

خطة لجعل نيو ساوث ويلز خالية من حوادث الطرق بحلول عام 2050

Ali photo.png

"تذكر من أنت وعُد من حيثُ أتيت": موقف تعرض له الإعلامي علي البهنساوي في سيدني