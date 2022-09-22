تأشيرات عائلية عديدة: ما هي الخيارات لإحضار أفراد الأسرة إلى أستراليا واي تاشيرة قد تتطلب 50 سنة من الانتظار؟

النقاط الرئيسية: تأشيرات عديدة تندرج تحت قائمة كفالة احد افراد العائلة لاحضاره الى استراليا

تفتح بعض هذه التأشيرات الباب امام اقامة دائمة في استراليا

تطول اوقات الانتظار لبعض هذه التأشيرات الى خمسين عامًا والكلفة اى 100 الف دولار لتأشيرة الوالدين.

خيارات عديدة لإحضار أفراد الأسرة إلى أستراليا ولكل خيار شروطه وميزاته.



قدم وكيل الهجرة د. طلعت أبو زيد مع برنامج Good morning Australia اضاءة حول أبرز التأشيرات الفرعية التي تندرج تحت خانة كفالة احد افراد العائلة بدءًا مع تأشيرة الزائر الفرعية 600 وكان قد سبق وقدم شرحًا مفصلًا في حلقات سابقة حول تأشيرة الوالدين وتأشيرة الشريك.



تأشيرة الزائر الفرعية 600

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عرف د. أبو زيد بتأشيرة الزائر من الفئة الفرعية 600 التي تعتبر الأكثر ملائمة في حال الرغبة بدعوة الأقارب لزيارة أستراليا لمدة تصل إلى 12 شهرًا. مع هذه التأشيرة ، يمكن لأفراد الأسرة زيارة العائلة أو الأصدقاء، والسفر في جميع أنحاء أستراليا، والدراسة لمدة تصل إلى 3 أشهر في المجموع على هذه التأشيرة. الجدير ذكره أن مقدم الطلب لا يمكنه العمل على هذه التأشيرة. هذه التأشيرة مثالية للمتقدمين الذين يرغبون في البقاء في أستراليا مؤقتًا.





تأشيرة العمل الماهر الإقليمية (المؤقتة)

توقف أبو زيد عند تأشيرة الفئة الفرعية491 والتي تمكّن العمال المهرة المؤهلين وأسرهم من العيش والعمل والدراسة في مناطق إقليمية معينة في أستراليا لمدة خمس سنوات. سيكون حاملو التأشيرات مؤهلين للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة إقامة دائمة بعد ثلاث سنوات. يجب أن يتم ترشيح المتقدمين من قبل حكومة ولاية أو إقليم أسترالي أو برعاية أحد أفراد الأسرة المؤهلين المقيمين في منطقة إقليمية معينة.



تأشيرة الأقارب المتبقية

شرح ابو زيد أن تأشيرة الأقارب المتبقية عن الفئة الفرعية 115 و835 هي التأشيرة النسبية المتبقية. تخصص الفئة الفرعية 115 للمتقدمين الموجودين في الخارج بينما الفئة الفرعية 835 تخصص للمتقدمين الموجودين في أستراليا عند التقدم للحصول على التأشيرة. تأشيرة الأقارب المتبقية هي تأشيرة دائمة تسمح لمقدم الطلب بالانتقال إلى أستراليا ليكون مع قريبه الوحيد. يقول د. ابو زيد أن أوقات معالجة هذه التأشيرة قد يطول لأكثر من الانتظار أكثر من عشر سنوات لأن هناك عدد محدود من تأشيرة الأقارب المتبقية الممنوحة كل عام:





" قد يصل وقت الانتظار الى 50 عامًا للحصول على هذه التأشيرة".





تأشيرة مقدم الرعاية

اوضح ابو زيد أن تأشيرة مقدم الرعاية هي أيضًا تأشيرة دائمة عن الفئة الفرعية 116 و836.



يسمح لمقدم الطلب بالانتقال إلى أستراليا لرعاية شخص يعاني من حالة طبية طويلة الأمد قائلًا:



"يجب أن يكون مقدم رعاية ومستعدًا لتقديم رعاية ودعم كبيرين ومستمرين للقريب الكفيل أو أحد أفراد الأسرة، على أن يكون الكفيل هو قريب مقدم الطلب".



وتابع قائلًا:



" إذا كان والداك مواطنين أستراليين وقت ولادتك. يمكنك التقدم بطلب للحصول على الجنسية عن طريق النسب. بمجرد حصولك على الجنسية ، يمكنك التقدم بطلب للحصول على جواز سفر أسترالي".



تأشيرة الوالدين لزيارة المؤقتة 870

يمكن احضار الوالدين الى أستراليا شرط ان يكون الدخل السنوي للكفيل يتخطى 83 الف دولار. تتراوح مدة هذه التأشيرة من 3 سنوات بكلفة 5 آلاف دولار الى 5 سنوات بكلفة 10 آلاف دولار، وتصل مدة الإنتظار لتأشيرة الأبوين 103 من خارج أستراليا الى 30 عامًا.



فيما تأشيرة الوالدين المساهم 173 المؤقتة لمدة سنتين تكلفتها تتجاوز ال 30 ألف دولار للشخص الوالحد، أو الدائمة 143 التي يمكن أن تتجاوز تكلفتها للزوج والزوجة 100 ألف دولار.





وعن خيار تأشيرة مجانية يقول ابو زيد:





تأشيرة الوالدين المسنين عن الفئة الفرعية 804، هي تأشيرة مجانية ولكن للأسف فترة الإنتظار ممكن أن تصل إلى 30 عامًا

اشار ابو زيد الى أن المواطن النيوزيلندي لا تحتاج إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة قبل قدومه إلى أستراليا اذ سيحصل على تأشيرة فئة خاصة (SCV) عند وصوله ويشمل أفراد وحدة الأسرة الشريك والطفل المعال للمواطن النيوزيلندي قائلًا:





"إذا كنت أحد أفراد وحدة الأسرة لمواطن نيوزيلندي ، فيمكنك التقدم بطلب للحصول على الفئة الفرعية 461 - تأشيرة العلاقة الأسرية للمواطنين النيوزيلنديين. ستتيح لك هذه التأشيرة العيش والعمل في أستراليا لمدة خمس سنوات".





ما هي شروط وميزات كل تأشيرة وكم تبلغ الكلفة وفترات الانتظار؟





استمعوا إلى المقابلة مع د. طلعت أبو زيد في الملف الصوتي المرفق بالصورة أعلاه.







هل أعجبكم المقال؟ استمعوا لبرنامج "Good Morning Australia" من الاثنين إلى الجمعة من الساعة السادسة إلى التاسعة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي لأستراليا عبر الراديو الرقمي وتطبيق SBS Radio المتاح مجاناً على أبل وأندرويد.



