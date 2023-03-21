مخاوف من ازمات مصرفية في العالم بعد أزمة "كريدي سويس"

Credit Suisse

مصرف كريدي سويس Source: Flickr / Flickr Plaza Financiera CC

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أزمة المصرف تم حلها ولكن الآثار قد تبقى لزمن

في صفقة وصفت بالتاريخية استحوذ بنك"يو بي اس"على مصرف"كريدي سويس" لانهاء ازمة الاخير النقدية بقيمة 3.25 مليار دولار بهدف حماية الاقتصاد السويسري وبالتالي النظام العالمي من موجات مد مماثلة تهدد النظام المصرفي العالمي.

وتقول الصحفية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية كوثر الحنبوري عن هذا الاستحواذ بانه" كانت خطوة ضرورية تسجل للبنك الوطني السويسري والحكومة من حيث سرعة التحرك وبالتنسيق التام مع بنوك مركزية في مقدمها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاميركي والبنوك المركزية في كندا وانكلترا واليابان والاتحاد الاوروبي في استجابة عالمية لم نشهدها منذ الجائحة."

واضافت الحنبوري في حديثها مع أس بي اس عربي24 "هنا لا يمكن القول انها صفقة جيدة لأن السعر للاستحواذ جاء اقل من النصف من اصول البنك قبل ذلك بل جاءت لاحتواء المشهد والارتدادات النفسية وللحد من التداعيات والخسائر التي كانت كبيرة على أسهم المصرف وتحملها المساهمون."

"اوأوضحت أن الاستحواذ يظل أفضل من تصفية المصرف.
Four of the five biggest Australian banks
Four of the five biggest Australian banks Source: AAP

هذا وتشمل الصفقة 160 مليار دولار من المركزي السويسري للمساعدة في توفير السيولة.

وكان مصرفكريدي سويس يعاني من ضعف مالي طويل الأمد حدده في وقت سابق مشكلة كانت تحت الرماد منذ مدة غير قصيرة.

هذا وتقول الصحفية كوثر الحنبوري إنعملية الاستحواذ ضرورية "لكن المهم اليوم برأيي ان الانظار تتجه الى قرار الفيدرالي الاميركي بشأن سعر الفائدة في هذا السياق غولدمان ساكس لا تتوقع ان رفع الفائدة 25 نقطة في ظل هذه التقلبات الحادة".

وعن امكانية تاثر المصارف الاسترالية بما حصل، تقول الحنبوري إنهمن المرجح ان لا تكون التأثيرات مباشرة بل غير مباشرة لأن المؤسسات والقطاع المصرفي الاسترالي تتمتع برأس مال جيد وامكانية الوصول الى السيولة ولديها ميزانيات عمومية قوية.

وتضيف "ديها انكشاف ضئيل لما يحدث في الخارج.اي ان امكانية التعرض المباشر للبنوك الاسترالية لما يحدث في أميركا واوروبا ضئيل نسبيا اقل من 3 % من دفاترها".
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